Sammartino giura all’Ars, rientra nel governo e sposa lo Schifani Bis VIDEO

"Dico grazie al governatore come uomo e politico, mi è stato accanto"

PALERMO – Luca Sammartino rientra a fare parte della giunta regionale siciliana con il ruolo di assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea. L’esponente catanese della Lega ha giurato all’Ars davanti al governo e al presidente della Regione.

Sammartino vice presidente della Regione

Sammartino, che prende il posto del dimissionario Salvatore Barbagallo, riassume anche le funzioni di vice presidente della Regione. “Faccio gli auguri a Sammartino e formulo a lui il mio bentornato”, ha affermato in aula il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

Sammartino, la vicenda

Sammartino aveva lasciato il posto in Giunta nell’aprile del 2024, quando era stato raggiunto da una misura cautelare interdittiva nell’ambito dell’indagine ‘Pandora’ per voto di scambio e corruzione. A novembre 2024 la Cassazione ha annullato, con rinvio, l’interdittiva a carico del deputato regionale. L’appello era stato presentato dai legali di Sammartino contro la sospensione da incarichi pubblici. Sospensione che aveva portato Barbagallo nella stanza dei bottoni dell’assessorato all’Agricoltura. Il Riesame ha rigettato l’appello ma nel frattempo l’interdizione ha avuto scadenza naturale.

Sammartino: “Grazie Schifani”

Sammartino, in sala stampa, ha parole d’elogio per il suo predecessore (“ha svolto questo ruolo in un periodo difficilissimo come quello della crisi idrica”), poi ringrazia Schifani e si unisce al partito della ricandidatura dell’attuale governatore: “Un profondo grazie, da uomo e da politico – afferma -, perché in questo periodo mi è sempre stato accanto”. Secca la risposta a chi gli chiede se abbia mai fatto “un pensierino” alla candidatura a governatore. “Ho fatto e faccio più di un pensierino allo Schifani Bis”.

“Sammartino uomo giusto al posto giusto”

Esulta la Lega, con il suo segretario regionale Nino Germanà: “Siamo contenti che con il giuramento odierno davanti al Parlamento regionale, Luca Sammartino sia di nuovo al timone dell’assessorato – dice -. La Lega gli sarà accanto sostenendo le riforme attese e per le quali egli non ha mai smesso di lavorare. Sappiamo che il settore dell’agricoltura, così come quello della pesca hanno un peso enorme per stimolare la crescita economica della Sicilia. Con Sammartino abbiamo l’uomo giusto al posto giusto”.