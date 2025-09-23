Sammartino e l’inchiesta: “Ho vissuto 17 mesi di grande amarezza” VIDEO

"Sono certo che la verità verrà fuori"

PALERMO – “Ho vissuto questi 17 mesi con grande amarezza. Sono certo che alla fine di questo procedimento penale la verità verrà fuori, così come avvenuto in altri procedimenti. La giustizia ha i suoi tempi ma emerge sempre la verità”. A dirlo è stato il vice presidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino, che è rientrato oggi a far parte ufficialmente del governo Schifani.

“Piena fiducia nella magistratura”

Sammartino riprende il suo posto alla guida dell’assessorato all’Agricoltura, carica che era stato costretto a cedere per via di una interdizione dai pubblici uffici nell’ambito di una inchiesta per corruzione. Il provvedimento è scaduto ad aprile e ora Sammartino è di nuovo assessore all’Agricoltura. “Riconfermando la totale e assoluta estraneità ai fatti contestati e la piena fiducia nella magistratura – prosegue Sammartino -, attendo come ogni cittadino”.

Il ritorno di Sammartino, che ha giurato all’Ars, viene salutato con euforia dalla Lega: “L’uomo giusto al posto giusto”, esclama il segretario regionale del Carroccio Nino Germanà.