Samonì: “Mantengo entrambi i ruoli, presto scioglierò la riserva”

L'avvocato è nel direttivo nazionale di Noi con l’Italia ma anche vice segretario nazionale della Dc di Totò Cuffaro.

PALERMO – Il centro non è bello se non è litigarello. Lo scudocrociatogate si arricchisce di un nuovo tassello. A pendere la parola è Gianpiero Samorì, membro del direttivo nazionale di Noi con l’Italia ma anche vice segretario nazionale della Dc di Totò Cuffaro. “Ad oggi ho ringraziato tutti quanti per la nomina, ma non ho ancora accettato. Mi sono riservato fino al 25 maggio per prendere una decisione definitiva. Decisione che dipenderà anche dal fatto che sono ancora all’interno di un altro partito, Noi con l’Italia, in fase di congresso”, dice a Italpress Gianpiero Samorì.

L’avvocato modenese ricopre due cariche partitiche incompatibili, e per questo è stato deferito al collegio dei probiviri di Noi con l’Italia. Samorì comunque manterrà i due incarichi almeno fino al congresso nazionale della formazione di Maurizio Lupi e Saverio Romano che si terrà nella capitale il 20 e 21 maggio prossimi.

“Mi sono comportato correttamente – spiega -. Ho ritenuto opportuno l’espletamento del congresso in programma il 20-21 del mese, verificare che venga svolto in modo regolare e all’esito prenderò le mie decisioni”. Da parte sua il leader della Dc, Totò Cuffaro, che stamattina era intervenuto sull’affaire Samonì su LiveSicilia (“sta con noi”), si limita a ricordare che l’avvocato “è stato eletto non nominato” e che “la sua posizione rispetto quanto ha dichiarato stamattina non cambia”. Insomma, chi ha orecchie per intendere, intenda.