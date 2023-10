San Berillo, è proseguito nella notte il maxi-blitz interforze VIDEO

L'operazione è andata avanti per tutta la giornata di giovedì

CATANIA – È proseguito fino a notte inoltrata il blitz interforze che per tutta la giornata di ieri ha coinvolto il quartiere di San Berillo. Nell’operazione, decisa dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si riunisce in prefettura, sono stati impiegati uomini e donne di carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale.

Il blitz a San Berillo

Per tutta la serata di giovedì l’elicottero dei carabinieri ha sorvolato il quartiere del centro di Catania, in cui da tempo è nota l’esistenza di una piazza di spaccio. La presenza nel quartiere di giovani catanesi che fanno uso di crack è stato uno dei motivi citati dal sindaco Enrico Trantino per intervenire nella zona.

Secondo i dati diffusi nella mattinata di giovedì, quattro persone di origine straniera sono state portate in questure per l’identificazione e il controllo dei permessi di soggiorno.

Sempre nella mattinata di giovedì una ruspa è circolata tra le vie del quartiere. L’obiettivo era un chiosco di lamiera tra via Buda e via Carro, diventato un punto di riferimento per i migranti che vivono nella zona.