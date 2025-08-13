San Cristoforo, blitz in casa di spaccio già sequestrata: due arresti

VIDEO - L'intervento della Polizia

CATANIA – Due trentenni catanesi sono stati arrestati dalla Polizia per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione è scattata in un immobile di via Sturiale, nel quartiere San Cristoforo, già sottoposto a sequestro preventivo dopo un precedente intervento della Squadra Volanti.

Le indagini

Nei controlli delle scorse settimane, i poliziotti avevano individuato la casa come “piazza di spaccio” dotata di un impianto di videosorveglianza per monitorare eventuali arrivi delle forze dell’ordine. L’abitazione era stata sequestrata d’urgenza, ma durante l’apposizione dei sigilli, gli agenti hanno trovato la porta socchiusa e rumori all’interno.

Dentro c’erano sei persone. Una era seduta dietro un banchetto con materiale da confezionamento, residui di droga e i monitor della videosorveglianza. Un altro, già noto per spaccio e agli arresti domiciliari, ha tentato la fuga sui tetti ma è stato bloccato. Ha ammesso di spacciare crack per finanziare il proprio consumo.

La droga a Catania

Parte della droga è stata recuperata dal wc: circa 20 grammi di marijuana e 6 di crack, insieme a materiale per il confezionamento, quasi 100 euro in contanti e il nuovo impianto di videosorveglianza.

I due sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Gli altri quattro presenti, che avevano raggiunto il posto per consumare stupefacenti, sono stati denunciati per violazione dei sigilli. Contestualmente, è stato eseguito il sequestro preventivo dell’immobile.