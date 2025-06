Sanità: M5s, Pd e Controcorrente in piazza a Palermo il 15 giugno – Video

L'iniziativa delle opposizioni annunciata a Palazzo dei Normanni

PALERMO – “Liste d’attesa lunghissime, pronto soccorso in tilt e incapacità di dare ai pazienti quelle risposte che il servizio pubblico dovrebbe poter garantire”. Il M5s, in Sicilia, torna all’attacco contro il governo Schifani annunciando la manifestazione ‘Sanità per tutti’. Convocati il 15 giugno a Palermo, in piazza Parlamento alle 16:30, siciliani da ogni angolo dell’isola per raggiungere in corteo piazza Bologni.

Lo scopo della manifestazione, spiegano i 5 stelle, è mettere il governo Schifani davanti alle proprie responsabilità rispetto ad “una sanità sempre più allo sfascio”. Per questo, sposano ed aderiranno all’iniziativa anche il partito di La Vardera Controcorrente, il Pd, Avs, il Psi e la Cgil.

Di Paola: “Sanità sempre più allo sbando”

“Vogliamo costringere Schifani, il governo e la maggioranza – dice il coordinatore regionale del

M5s Nuccio Di Paola – a guardare alla sanità non per le poltrone e i posti di potere, ma per assicurare servizi e prestazioni oggi troppo spesso negati o resi con inaccettabile ritardo”.

“Purtroppo – prosegue il vicepresidente vicario dell’Ars – grazie al governo Schifani, la nostra sanità è sempre più allo sbando, nonostante lo stoico impegno dei medici e di tutti gli operatori sanitari che, quasi eroicamente, la tengono ancora in piedi”.

La Vardera: “Governo disastroso a 360 gradi”

Commenta negativamente l’operato del governo Schifani anche La Vardera. “Abbiamo aderito all’appello dei 5 stelle perché riteniamo che non si debba più stare a guardare – afferma il fondatore di Controcorrente -. La malasanità in Sicilia è sotto gli occhi di tutti. Il governo Schifani si è dimostrato disastroso a 360 gradi”.

Chinnici: “La sanità in Sicilia è un disastro”

“Il partito democratico sarà in piazza a fianco delle altre opposizioni il 15 giugno – conferma Valentina Chinnici vicesegretario del Pd – perché la sanità in Sicilia è un disastro. Punteremo l’attenzione sulla salute mentale e sulla medicina di genere, fronte sconosciuto nella nostra regione. È l’ora di suonare forte una campana su questo tema perché il governo Schifani non ha nessun tipo di visione se non quella di abbandonare i siciliani a loro stessi”.

Oddo: “Occasione per reagire”

“Aderiremo anche noi alla manifestazione – afferma invece Nino Oddo vicesegretario nazionale del Partito socialista italiano -. Io in prima persona, come malato oncologico, ho vissuto sulla mia pelle la malasanità siciliana. Mi auguro che questa manifestazione sia un grande momento di presa di coscienza e un’occasione per reagire con proposte concrete”.

Lucchesi: “Attenzione alta sulle aggressioni”

Tra i manifestanti in piazza ci sarà anche la Cgil. “Il nostro sindacato aderirà al corteo perché condivide a pieno le ragioni che stanno alla base della manifestazione – spiega Francesco Lucchesi, segretario generale Cgil Sicilia -. Terremo alta l’attenzione anche sul tema delle aggressioni nei presidi sanitari, altro problema dilagante dei nostri ospedali”.