Santa Rosalia e la bellezza, Palermo si prepara al prossimo Festino

Al via la macchina organizzativa

PALERMO – L’edizione sarebbe la numero 401, anche se la formula scelta, “400+1”, rende meglio l’idea della continuità con quella dello scorso anno. E’ partita la macchina organizzativa del prossimo Festino di santa Rosalia, a Palermo.

Un progetto per il quale il Comune ha messo sul piatto 700 mila euro, affidandolo alla Terzo Millennio di Andrea Peria insieme a Odd Agency, specializzata nel mapping. Una corsa in solitaria, visto che non c’erano altri concorrenti con Marco Balich impegnato all’estero.

A giocare un ruolo determinante i requisiti molto stringenti del bando che richiedevano, fra le altre cose, un fatturato di 750 mila euro nell’ultimo triennio: condizione che in pochi, localmente, possono vantare, specie nel periodo post-Covid.

Un nuovo carro

Al momento le bocche restano cucite, anche se le prime indiscrezioni di stampa parlano del coinvolgimento di attori come Isabella Ragonese e Vincenzo Ferrera, mentre la regia della messa in scena sarà affidata al regista palermitano Giuseppe Cutino.

Il carro sarà nuovo anche se la statua sarà quella dello scorso anno, al momento parcheggiata accanto alla Cattedrale. Il Comune cercherà a chi affidarne la realizzazione con una selezione pubblica e, come per il resto della kermesse, si privilegeranno le maestranze locali.

Cinque le tappe previste, ossia Palazzo Reale, Cattedrale, Quattro Canti, Porta Felice e infine Foro Italico ma non è escluso che se ne aggiunga un’ulteriore. A mare, come da tradizione, i fuochi d’artificio affidati a Lorenzo La Rosa: cinquanta minuti, con “masculiata finale”, ma a suon di musica.

Il resto dei dettagli sarà reso noto alla conferenza stampa del prossimo 7 luglio ma si parla del coinvolgimento di maestranze locali, di luminarie dal design particolare e, come lo scorso anno, di un secondo carro che sfilerà in corteo.

Lagalla: “Racconto inedito”

Tanti gli eventi collaterali che saranno aperti dal recital evento previsto per il 10 luglio sul sagrato della Cattedrale con le musiche di Gio’ Di Tonno. ““Il 14 luglio –ha detto il sindaco Roberto Lagalla – assisteremo a un racconto inedito di bellezza che, sulla scorta del successo dello scorso anno, riconosciuto anche attraverso il premio Bea World 2024, coinvolgerà gli spettatori in un suggestivo percorso crossmediale”.

“Possiamo anticipare che sarà un Festino innovativo perchè userà linguaggi e strumenti inediti che faranno convivere teatro, musica, arti visive, videomapping, ologrammi, suono immersivo, proiezioni architetturali e installazioni luminose”.