Sant’Agata, Gennarino a LiveTalk: “Attesi 2 milioni di visitatori”

VIDEO. Fuochi della sera del tre febbraio, la presidente del comitato dei festeggiamenti annuncia un'importante novità.

CATANIA. “Alberghi pieni, non c’è posto da nessuna parte: è una cosa che ci riempie di gioia”. Mariella Gennarino, presidente del comitato per la Festa di Sant’Agata, tira un sospiro di sollievo a pochissimi giorni dal ritorno dell’evento più importante per la città di Catania. Dopo due anni di assenza, si torna alla normalità. Sarà la prima volta del nuovo arcivescovo, ma anche la prima – di fatto – della stessa presidente. Non sono mancati i problemi, in questi ultimi mesi.

