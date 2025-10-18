Scommesse illegali, controlli in tutta Italia: coinvolta anche Palermo

35 sale controllate, elevate multe per sanzioni amministrative

Si è conclusa una vasta attività di “alto impatto investigativo”, anche a tutela dei consumatori, in materia di giochi e scommesse illegali nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Caserta, Latina, Varese, Venezia, Verona e Brindisi.

L’operazione, coordinata dal nucleo centrale della polizia dei giochi e delle scommesse dello SCO (Servizio Centrale Operativo), in stretta sinergia e collaborazione con l’ufficio controlli della direzione giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rientra in una più ampia strategia di contrasto che vede l’impiego dell’expertise investigativa della Polizia di Stato misurarsi sul fronte nazionale ed estero del gioco illegale e delle scommesse, secondo nuovi e sempre più efficaci modelli organizzativi.

Gli esiti dell’operazione

Nel complesso sono state controllate 35 sale scommesse e oltre 300 persone, di cui 108 con precedenti di polizia; 2 persone denunciate in stato di libertà per reati connessi all’esercizio irregolare dell’attività di raccolta delle scommesse; sono state accertate oltre 30 violazioni amministrative. Le irregolarità determineranno l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per somme complessive superiori a 500.000 euro.

Il controllo ha consentito di accertare anche violazioni della normativa antiriciclaggio, attraverso l’utilizzo delle cosiddette giocate “frazionate”, al fine di eludere la verifica dell’identità dei giocatori, obbligatoria per la riscossione delle vincite oltre determinate soglie. Questa pratica, in aree ad alta incidenza del crimine organizzato, può consentire a quelle consorterie, anche di tipo mafioso, di “ripulire” il denaro proveniente da attività illecite reinvestendole nei sistemi di gioco su rete per conseguire ingenti vincite.