Scoppio all’acquedotto “Scillato”, mezza provincia di Palermo senz’acqua

L'Amap: "Potranno determinarsi forti disservizi"

PALERMO – Scoppio all’acquedotto Nuovo Scillato, senza acqua alcuni comuni dell’hinterland palermitano. Lo comunica l’Amap in una nota in cui avvisa gli utenti che “stanotte, a seguito di uno scoppio, si è attivata una grossa perdita nell’acquedotto Nuovo Scillato, in corrispondenza del territorio comunale di Cerda”.

“L’incidente – prosegue il comunicato dell’Amap – ha determinato l’interruzione delle consegne idriche ai Comuni di Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Ficarazzi, Villabate, al distretto Bandita-Favara-Galletti della città di Palermo, alle utenze del Canale di Scillato comprese tra la botola 34 e la botola 81 e alle utenze idropotabili della Zona Industriale di Termini Imerese”.

“Forti disservizi potranno pertanto determinarsi, già dalle prossime ore, a tutto il suddetto bacino d’utenza e anche alla frazione Portella di Mare del Comune di Misilmeri (non in gestione Amap).

Tenuto conto dell’attuale scenario di crisi idrica, non sarà possibile minimizzare i disservizi tramite il ricorso a prelievi da fonti idriche alternative, in atto non disponibili”.

“I lavori – conclude la nota – avranno immediatamente inizio non appena sarà completato lo svuotamento della tubazione e, allo stato attuale, non è possibile fornire indicazioni esatte sulla loro durata. Ogni ulteriore aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)”.