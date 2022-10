Berlusconi, il giallo del “vaffa…”, La Russa eletto senza i voti di Forza Italia

Cosa è accaduto nell'aula del Senato

PALERMO – Il labiale sembra chiaro, resta il giallo: a chi era rivolto il “vaffa” di Silvio Berlusconi? Sta di fatto che nel giorno della prima seduta del Parlamento, il Cavaliere ha pronunciato la parola mentre discute con Ignazio La Russa, neo eletto presidente del Senato.

Il tutto immortalato nel video del Tg1 e rilanciato sui social da Carlo Calenda. Il senatore di Fratelli d’Italia, Franco Zaffini smentisce che “il gesto di stizza di Berlusconi fosse rivolto verso La Russa, ma piuttosto riguardava la vicenda. Tanto è vero che dopo ha votato a favore di La Russa”.

Poco dopo lo stesso Berlusconi chiarisce: “Sono lieto per l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato della Repubblica. Non solo non ho mai avuto alcuno scontro con lui, ma stiamo collaborando lealmente e in pieno accordo per dare al nostro Paese un assetto istituzionale stabile e un governo forte e coeso. Congratulazioni, Presidente!”.

Resta il fatto che La Russa è stato votato senza i voti di Forza Italia, ma con quelli di una quindicina di senatori dell’opposizione. A testimonianza del clima tesissimo nel centrodestra sui ministri del prossimo governo.