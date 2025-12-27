Sfondata la vetrina di un locale in via Villafranca: è la seconda volta VIDEO

Un uomo è stato ripreso dalle telecamere

PALERMO – Un nuovo furto con spaccata in pieno centro Palermo. nella notte è stato preso di mira il locale “St’Oliva” che si trova in via Principe di Villafranca, a pochi metri dal Politeama.

Ad entrare in azione un uomo vestito di scuro e incappucciato, che è stato ripreso dalle telecamere del circuito di videosorveglianza. Prima è stata sfondata la porta d’ingresso, poi è stato passato al setaccio il locale, da cui sono stati portati via soltanto pochi spiccioli contenuti in una cassetta di sicurezza.

Il titolare: “Amareggiato”

Amaro lo sfogo del titolare, Enrico Taormina: “Sono stato svegliato alle 4.30 del mattino – scrive sui social -. E’ riaccaduto a distanza di un anno e sono veramente amareggiato. Speriamo solo che il colpevole di tutto questo venga preso”.

Nel dicembre del 2024, infatti, nel ristorante era già stato messo a segno un furto, a distanza di solo un mese dall’apertura. I malviventi, in quel caso, erano riusciti a portare via diverse bottiglie e circa cinquanta euro.

Scia di colpi in pochi giorni

Si tratta dell’ennesimo colpo in città nel giro di pochi giorni. Quattro giorni fa è stato danneggiato il ditributore di sigarette all’esterno della Pasticceria Magrì di via Brigata Verona: un uomo ha collocato un ordigno rudimentale dentro il vano in cui si raccolgono i tabacchi e la deflagrazione ha gravemente danneggiato anche il gazebo e la tettoia del bar.

L’indomani, sono stati presi di mira i locali di un doposcuola in via Torquato Tasso, a pochi metri da via Libertà. Anche in questo caso è stata sfondata la porta d’ingresso, ma i ladri non hanno portato via nulla. Poi è stata la volta di una stazione di servizio “Esso”, che si trova in viale Regione Siciliana. Qui una banda di almeno quattro uomini ha tentato di fondare gli uffici con un’auto rubata utilizzata come ariete.