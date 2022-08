Si gonfiava i muscoli con l’olio, morto a 55 anni Valdir Segato VIDEO

Bodybuilder e influencer su Instagram e TikTok Segato è morto proprio nel giorno del suo compleanno

Lo chiamavano l’Hulk brasiliano per l’innaturale massa muscolare che aveva (letteralmente) costruito. Voleva gonfiare sempre più i muscoli a dismisura e quando non bastavano più gli esercizi in palestra, Valdir Segato ricorreva a iniettarsi una miscela di olio fatta di lidocaina e alcol benzilico.

Bodybuilder e influencer su Instagram e TikTok Segato è morto proprio nel giorno del suo 55esimo compleanno.

Valdir non ha mai voluto ascoltare i consigli dei medici che lo mettevano in guardia. Voleva ingigantire i suoi muscoli sempre di più. Un sogno folle che gli è costato la vita.