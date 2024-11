Siccità, comuni ennesi al capolinea: alta tensione alla protezione civile

Protesta del deputato Dem Venezia con i sindaci di Troina, Cerami, Gagliano e Nicosia - VIDEO

PALERMO – Tensione alle stelle, questa mattina, tra il capo della protezione civile regionale Salvo Cocina e il deputato del Pd Fabio Venezia che, insieme ai sindaci di Troina, Cerami, Gagliano e Nicosia, si è presentato nella sede del dipartimento della protezione civile per chiedere risposte alla crisi idrica che sta colpendo i comuni dell’ennese e non solo.

I toni si sono accesi quando Cocina ha appellato come “scenografici” i sindaci ed il deputato Venezia che si sono incatenati all’ingresso. Dai dati in possesso da parte dei sindaci si evince che i loro comuni solamente per un’altra settimana avranno acqua e che in una settimana sono usciti oltre 120mila metri cubi d’acqua ma che tra i 20 e i 25 mila sono arrivati nelle case dei cittadini, quindi chiedono dove sono finiti gli alti metri cubi.

La richiesta è anche quella della convocazione immediata della cabina di regia. Se questa non dovesse essere convocata i sindaci sono pronti ad occupare, insieme ai cittadini, il potabilizzatore. Chiesta anche la chiusura della diga del potabilizzazione Aancipa bassa.