Concerti e festival, la guida agli eventi dell’estate siciliana

Il cartellone dell'isola per i mesi più caldi dell'anno, dal jazz al rock, dai megafestival alle serate più intime nei club

8' DI LETTURA

CATANIA – Dopo due anni di distanze, di mascherine, di abbracci rimandati, la vita sembra aver ripreso il suo corso: inauguriamo così la stagione estiva con una guida ai festival e ai concerti in Sicilia. Esploreremo la proposta artistica di quest’anno, in un vero e proprio coast to coast con al seguito: sacchi a pelo, zainetti, scarpe comode, costumi e gli amici. Ogni evento ha una sua specifica identità e coerenza, confermata dalla location e dagli ospiti coinvolti: dagli artisti indie, ai musicisti jazz, passando dal pop fino ad arrivare all’elettronica. La Sicilia si conferma luogo di mescolanze e intrecci, per rendere la stagione ancora più calda.

PALERMO

Ad aprire la rubrica il capoluogo siciliano, ricco di appuntamenti tra il centro e la provincia, coinvolgendo Bagheria e Pollina, destinazioni predilette per le performance musicali.

02/07 – Chiello (Bagheria, Piccolo Parco Urbano)

05/08 – Franco126 (Bagheria, Piccolo Parco Urbano)

07/08 – Ludovico Einaudi (Cefalù, Castello Bordonaro)

09/08 – Rkomi (Bagheria, Piccolo Parco Urbano)

11/08 – Subsonica (Bagheria, Piccolo Parco Urbano)

12/08 – La Rappresentante Di Lista (Bagheria, Piccolo Parco Urbano)

16/08 – Ermal Meta (Pollina, Teatro di Pietra Rosa)

19/08 – Ariete (Bagheria, Piccolo Parco Urbano)

20/08 – Fiorella Mannoia (Bagheria, Piazza Stazione)

22/08 – Fabrizio Moro (Pollina, Teatro Parco Urbano)

25/08 – Antonello Venditti (Velodromo Borsellino)

28/08 – Sangiovanni (Campofelice di Roccella, Arena del Mare)

04/09 – Alessandro Mannarino (Teatro di Verdura)

08/09 – Carl Brave (Bagheria, Piccolo Parco Urbano)

16/09 – Francesco Gabbani (Teatro di Verdura)

24/09 – Umberto Tozzi (Teatro di Verdura)

03/11 – Daniele Silvestri (Teatro al Massimo)

Anche in termini di festival il panorama della città risulta molto esuberante e dopo il Palermo Festival, versione contemporanea del Woodstock siciliano in cui a distanza di cinquantadue anni sono stati presentati artisti indie e rock come: The Zen Circus, MACE (djset), Nitro, Johnny Marsiglia, Alessio Bondì, Thru Collected, Gazebo Penguins, Dirt O’ Malley e molti altri ancora, che si concluderà domani 18 giugno, ecco altri tre appuntamenti da non perdere:

Ypsig Rock: dal 4 al 7 agosto. L’evento giunto al suo XXV anniversario celebrerà il mood Ypsi&Love nella cornice Castelbuono in provincia di Palermo, divenendo punto di riferimento europeo per gli appassionati di cultura indie ed alternative-rock grazie alla line up di quest’ anno: The Flaming Lips, 2Mandydjs, Diiv, Self Esteem, Yard Agt, Nation of Language, Pillow Queens, Penelope Isles, Natalie Bergman, e tanti altri ancora. Ultimo annuncio quello del live di Manuel Agnelli che sembra violare la regola dell’Ypsi Once (si sale una sola volta nella vita sui palchi del festival con lo stesso moniker), ma che in realtà si esibirà per la prima volta, sull’ Ypsi Once Stage di piazza Castello, da solista.

Palermo Jazz Summer Festival: dal 11 luglio al 7 agosto. Le magiche serate estive verranno accompagnate dalle note di Danilo Rea e Luciano Biondini, Aaron Goldberg, Francesco Cafiso Quartet, Frida Magoni Bollani e altri celebri ospiti.

Beat Full Fest: 31 Agosto e dall’ 1 al 3 Settembre. Arriva alla sua X edizione che si terrà ai Cantieri Culturali della Zisa. Appuntamento storico musicale di fine estate del capoluogo siciliano, che da sempre è stato sinonimo di festa ed innovazione. Per il momento l’unica certezza investe l’apertura tutta al femminile affidata alle due artiste: Margherita Vicario e Big Mama, ma nei prossimi mesi verrà svelata pian piano tutta la line up tra grandi nomi e sorprese.

MESSINA

Secondo il calendario la prima tappa sarà quella del 17 giugno a Messina in vista del concerto di Vasco Rossi, seguito nella medesima location dall’esibizione di Tiziano Ferro.

Dopo di loro, verrà il momento delle performance diversi artisti che si svolgeranno in piazza Duomo:

08/07 – Carmen Consoli

15/07 – Achille Lauro (evento gratuito)

16/07 – Clementino (evento gratuito)

Dal cuore cittadino passiamo alla provincia con tre spot divenuti internazionali per risonanza e partecipazione:

Eolie Music Fest: dal 30 giugno al 5 luglio. Dopo la prima edizione che ha visto partecipi artisti come Colapesce e Dimartino, Willie Peyote, The Winstons, Negrita, Fulminacci e ComaCose, quest’anno Daniele Silvestri, Gemitaiz, Mannarino, Samuel ed Ensi sono solo alcuni degli ospiti previsti per un evento unico. Unico per una serie di motivi e proprio per il momento preciso in cui è nato. È figlio di un anno in cui le nostre abitudini sono state completamente sconvolte per cui nasce con la tenacia dello spirito di sopravvivenza e allo stesso tempo con la quiete che solo le onde del mare riescono a comunicare. La location, infatti, saranno delle barche itineranti tra le isole di Lipari, Vulcano e Stromboli dove il festival trova ubicazione.

Indiegeno Fest: dal 29 luglio a 4 luglio a Patti. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, è stato tra i primi festival italiani a firmare il manifesto dell’organizzazione internazionale Keychange, che si occupa della parità di genere nell’industria musicale. Anche qui le location saranno suggestive: dalla spiaggia di Patti, per un weekend all’insegna dell’indie-urban nostrano che si apre con Mara Sattei, Massimo Pericolo e Lazza come headliner, Sick Luke, Psicologi, e cmqmartina per poi concludere sulle note soul di Venerus, accompagnato da Yuman e Arya passando allo spettacolare evento di chiusura che si tiene all’alba come da tradizione presso il Teatro Greco di Tindari, in cui suonerà Max Gazzè insieme ad Avincola.

Mish Mash Festival: dal 07 al 10 agosto. Giunto alla sua sesta edizione, è il festival delle contaminazioni, dove musica, installazioni artistiche e arte contemporanea si fondono dando vita ad un’esperienza magica, all’insegna di allegria e divertimento all’interno del Castello di Milazzo, una location dall’immenso valore storico e culturale. La line up dell’evento è ancora in via di pubblicazione ma finora La Femme, Apocalypse Wow, Emmanuelle, Dumbo Gets Mad, BNKR44 sono i primi ad esser stati rivelati.

TAORMINA

A seguire, merita una menzione a sé il denso programma di appuntamenti previsto nella spettacolare cornice del Teatro Antico di Taormina:

12/07 – Simple Minds

14/07 – Achille Lauro

18/07 – Mahmood

24/07 – Gazzelle

27/07 – Paolo Nutini

01/08 – Steve Hackett

04/08 – Brunori Sas

05/08 – Jimmy Sax

06/08 – Ben Harper

26/08 – Tommaso Paradiso

27 e 28/08 – Antonello Venditti

01/09 – Louis Tomlinson

04/09 – Carmen Consoli

18/09 – Francesco Gabbani

24/09 – Marco Masini

25/09 – Umberto Tozzi

CATANIA

Il densissimo palinsesto degli appuntamenti della città etnea si divide tra la Villa Bellini, in pieno centro storico e due location di poco distaccate nella periferia: Gravina di Catania e Zafferana Etnea, in cui oltre al piacere musicale si può sommare la vista sul vulcano e la temperatura mite che contraddistingue le alture:

09/07 – Deddy (Gravina di Catania, Anfiteatro Turi Ferro Villa Comunale)

11/07 e 12/07 – Ultimo (Stadio Cibali)

15/07 – Willie Peyote (Monastero dei Benedettini)

16/07 – Pinguini Tattici Nucleari (Villa Bellini)

17/07 – Mecna (Villa Bellini)

18/07 – Fast Animals And Slow Kids (Monastero dei Benedettini)

20/07 – Luchè (Villa Bellini)

22/07 – Gemitaiz (Villa Bellini)

23/07 – Litfiba (Villa Bellini)

28/07 – Black Eyed Peas (Villa Bellini)

29/07 – Caparezza (Villa Bellini)

30/07 e 31/07 – Blanco (Villa Bellini)

01/08 – Angelo Branduardi (Zafferana Etnea, Anfiteatro Comunale)

03/08 – Fabri Fibra (Villa Bellini)

05/08 – Ghali (Villa Bellini)

06/08 – Franco126 (Villa Bellini)

07/08 – La Rappresentante Di Lista (Zafferana Etnea, Anfiteatro Comunale)

09/08 – Roberto Vecchioni (Zafferana Etnea, Anfiteatro Comunale)

11/08 – Rkomi (Villa Bellini)

12/08 – Madman (Zafferana Etnea, Anfiteatro Comunale)

13/08 – Marracash (Villa Bellini)

17/08 – Ermal Meta (Zafferana Etnea, Anfiteatro Comunale)

19/08 – Tananai (Zafferana Etnea, Anfiteatro Comunale)

20/08 – Ariete (Villa Bellini)

20/08 – Fabrizio Moro (Zafferana Etnea, Anfiteatro Comunale)

21/08 – Rocco Hunt (Zafferana Etnea, Anfiteatro Comunale)

22/08 – Pink Floyd (Zafferana Etnea, Anfiteatro Comunale)

26/08 – Capo Plaza (Villa Bellini)

27/08 – Sangiovanni (Villa Bellini)

28/08 – Frah Quintale (Villa Bellini)

02/09 – Irama (Villa Bellini)

03/09 – Alessandro Mannarino (Villa Bellini)

09/09 – Carl Brave (Villa Bellini)

10/09 – Coez (Villa Bellini)

24/09 – Anastacia (Teatro Metropolitan)

Opera Festival: dal 17 al 21 Agosto 2022. Come rassegna per i festival, invece, possiamo sicuramente segnalare l’evento che si svolge a Milo, dove il vulcano farà da palcoscenico ad artisti italiani e internazionali tra albe musicali in antiche vigne, concerti nel bosco ai piedi di un albero secolare e secret event in antiche cave e grotte vulcaniche, lì dove il Maestro Franco Battiato restò incantato. Tra gli artisti che si esibiranno sotto le stelle: Brain De Palma, Ditonellapiaga, Dov’è Liana, Ela Minus, Hollyspleef, Mykki Blanco, Oklou, Paula Tape, Roza Terenzi b2b Reptant, Sky H1 + Mika Oki, Soichi Terada, Yin Yin.

AGRIGENTO / SIRACUSA / TRAPANI

Ortigia Sound System: dal 27 al 31 Luglio. Nonostante per vicinanza potrebbe essere annoverato tra gli eventi cari alla cittadina catanese, merita una voce extra per la location di Ortigia, appartenente alla provincia di Siracusa. L’appuntamento annuale con il Festival della musica elettronica per eccellenza in Sicilia, risuonerà tra l’Antico Mercato e le mura del Castello Maniace in un’ottava edizione dedicata al mito. Un tema che si concretizza nel tentativo dei fondatori di ricercare costantemente nuove narrazioni artistiche in una terra antichissima anche tramite le sperimentazioni della numerosa line up che vede tra gli ospiti: Kelly Lee Owens, Overmono, Joahn Talabot, Lyra Pramuk, Laurel Halo, Moritz Von Oswald Trio e tanti altri ancora.

Festivalle: dal 4 al 7 Agosto. Cambiando versante della Sicilia ritorna l’appuntamento che prende vita all’interno del parco archeologico più grande al mondo e inserito nella lista UNESCO dei Patrimoni Culturali dell’Umanità, l’incantevole Valle dei Templi. Tre le location: il Giardino della Kolymbethra con vista sul Tempio dei Dioscuri, il Tempio di Giunone e l’after party sulla spiaggia di San Leone, in una sinergia dialettica che vede alternarsi musica e storiche architetture. Quattro giorni di musica in cui si cimenteranno: Nu Genea, Marco castello, Dele Somisi Afrobeat Orchestra, Kamaal Williams, Karate, Lovesick Duo, Toquinho & Camilla Faustino e tanti altri.

Alcatar Fest: dall’ 8 al 13 Agosto. Per completare il quadro di esplorazione citiamo anche la XII edizione ad Alcamo in cui musica, cinema, istallazioni artistiche, presentazione di libri e dibattiti su temi innovativi trovano dimora. Sul palco, quest’ anno, si alterneranno Fulminacci, PopX, Ditonellapiaga, Angelo Ferrari e Hatiras, Queen of Saba, Laila Al Habash, The Heron Temple e molti altri in via di annunciazione che completeranno la line up.

Questo e molto altro ancora ci aspetta per un’estate degna di nota, che sarà sicuramente considerata la prima di vera ripresa, considerando che il settore degli spettacoli è stato uno dei maggiormente colpiti dalle chiusure e dai sistemi di arginamento della pandemia.