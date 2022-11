Sicilia, prima Giunta operativa a Palazzo d’Orleans VIDEO

Sammartino a Roma per l'autonomia differenziata

PALERMO – Prima riunione operativa della giunta regionale guidata da Renato Schifani. Il nuovo governo, fresco di giuramento all’Ars, ha iniziato al piccolo trotto. All’ordine del giorno della seduta di questa mattina a Palazzo d’Orleans l’approvazione il riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio relativi alla passata gestione.

Via libera inoltre alla richiesta di dichiarazione di calamità naturale per i danni alle produzioni agricole causati dalla siccità che ha colpito la provincia di Caltanissetta da gennaio a luglio di quest’anno. La siccità, accoppiata a temperature particolarmente elevate, ha danneggiato nel Nisseno soprattutto le produzioni di cereali, leguminose da granella e foraggere nei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Viallarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba. La stima dei danni è calcolata in 74,5 milioni di euro, pari a quasi il 34% del valore della produzione ordinaria. La Giunta ha ratificato anche la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità per la provincia di Catania, precedentemente approvata con un decreto del presidente.

Sammartino a Roma per la trattativa sull’autonomia differenziata

Schifani. intanto, ha delegato il vice presidente Luca Sammartino a partecipare oggi alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il ministro Roberto Calderoli. Al centro dell’incontro l’esame della bozza del ddl sull’autonomia differenziata. “Siamo pronti ad ascoltare, dialogare, parlare – ha spiegato Sammartino – ma la Sicilia e il Sud devono recuperare il gap e i livelli di assistenza e poi discuteremo di autonomia differenziata. Vogliamo capire, approfondire e quindi rivendicare quanto spetta alla nostra Regione. La nostra posizione è prima di tutto quella di tutelare gli interessi della Sicilia e comprendere a fondo cosa porta alla Sicilia l’autonomia differenziata”.