Sicilia, la profezia di De Luca: “Vincerò con il 41%” VIDEO

Stoccata a Caterina Chinnici: "Basta giustizialismo" (video di Alessandra Galioto)

PALERMO – “Abbiamo messo in campo oltre 300 uomini e donne nelle nostre liste: De Luca Sindaco di Sicilia, Sicilia Vera, Orgoglio Siculo e Autonomia Siciliana-Impresa Sicilia. Queste sono le liste presenti nella maggior parte delle province, poi a Messina ed Enna abbiamo nove liste. Abbiamo messo in campo uomini e donne che ci metteranno nelle condizioni di potere vincere le elezioni, vinceremo con il 41%”. Questo il pronostico del leader di Sicilia vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca, oggi a Palermo.

Stoccata a Chinnici

Da De Luca anche una stoccata a Caterina Chinnici: “Sono felice che una candidata che non parla e che si occupa soltanto delle questioni morali mi rende felice. Chi vuole continuare con questo giustizialismo ci dà un ulteriore vantaggio. CCI sono i tribunali per decidere chi può e chi non può candidarsi”.