Giarre, il supermarket della droga: come funzionava la piazza di spaccio

VIDEO - Le parole del capitano dei Carabinieri Mario D'Arco

CATANIA – Un autentico emporio della droga, in cui a tutte le ore si potevano trovare cocaina e marijiuana. Protetto da sistemi di sicurezza come telecamere, grate e porte blindate per impedire l’intervento delle forze dell’ordine. È la piazza di spaccio smantellata nell’operazione “Tigre reale” dei Carabinieri.

Dell’operazione e del funzionamento della piazza di spaccio ha parlato il comandante della Compagnia di Giarre, capitano Mario D’Arco. Nell’operazione Tigre reale sono state arrestate quattro persone e coinvolte a vario titolo nelle indagini altre 16.