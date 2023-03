Sparatoria e strage a scuola, il momento dell’irruzione VIDEO-FOTO

Le immagini delle telecamere diffuse dalla polizia

NASHVILLE (USA) – “Audrey Elizabeth Hale ha guidato fino alla Covenant Church/School nella sua Honda Fit questa mattina, ha parcheggiato e si è fatta strada nell’edificio. Era armata con due fucili d’assalto e una pistola 9 millimetri”. Con queste parole, confermate dal video in alto, la polizia di Nashville, negli Usa, racconta su Twitter l’agghiacciante prologo di una sparatoria avvenuta in una scuola. Il folle gesto è costato la vita a tre bambini e tre adulti, oltre che alla persona responabile dell’assalto, transgender 28enne che in passato aveva frequentato la Covenant. A fermare Hale e porre fine al caos della sparatoria nella scuola sono stati i colpi inferti dalla polizia.

Le armi trovate a Hale (Twitter, @MNPDNashville)

