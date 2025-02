STM, la Cgil: “Grati a monsignor Luigi Renna per il suo intervento”

Le parole dell'arcivescovo, per la Cgil, auspicano un'"alleanza sociale"

CATANIA – “Accogliamo con gratitudine e rispetto le parole dell’arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna, che ha espresso vicinanza e solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici della StMicroelectronics”. Così in una nota il segretario generale Cgil Catania Carmelo De Caudo e la segretaria generale della Fiom Cgil di Catania Scollo.

“Monsignor Renna ha riconosciuto al contempo il ruolo fondamentale del sindacato in questa fase delicata per lo stabilimento di Catania – proseguono i sindacalisti -. La sua sensibilità verso le famiglie coinvolte e la sua attenzione per il destino produttivo del nostro territorio sono un segnale importante per tutta la città”.

È uno dei principali poli produttivi d’Europa

“La StMicroelectronics di Catania – aggiungono – è uno dei principali poli produttivi e tecnologici d’Europa, un’azienda strategica in un settore cruciale come quello dei semiconduttori, oggi al centro di una competizione globale sempre più serrata”.

“Il rallentamento del mercato, che ha portato all’attivazione della cassa integrazione per circa 2.500 lavoratori, non è un fenomeno isolato – sottolineano – ma si inserisce in un contesto più ampio in cui le politiche industriali europee e le scelte delle multinazionali influenzeranno il futuro dell’occupazione nel nostro territorio”.

Vanno coinvolte tutte le forze sociali ed economiche

“Siamo convinti che la tutela del lavoro e il rilancio della produzione – continuano De Caudo e Scollo – passino attraverso il coinvolgimento di tutte le forze sociali ed economiche. Per questo consideriamo le parole dell’arcivescovo come un incoraggiamento a rafforzare un’alleanza sociale. Ringraziamo monsignor Renna e siamo disponibili a incontrarlo per condividere riflessioni e costruire insieme un percorso di confronto e azione a tutela dell’occupazione e dello sviluppo”.