Strage via D’Amelio, partito il corteo ‘Basta Stato mafia’

Ha preso il via dall'Albero Falcone e terminerà sul luogo della strage avvenuta il 19 luglio 1992

PALERMO – Ha preso il via dall’Albero Falcone di Palermo il corteo ‘Basta Stato mafia’, organizzato dal Coordinamento 19 luglio – un cartello di associazioni che racchiude anche il movimento delle Agende Rosse di Salvatore Borsellino, Our Voice, Cgil e Usb – per ricordare le vittime della strage di via D’Amelio.

Circa duecento i partecipanti al corteo che si sta muovendo lungo via Notarbartolo in direzione via D’Amelio. Tra i partecipanti il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, e il responsabile nazionale Legalità della Cgil, Emilio Miceli.

Ad accogliere il corteo sul luogo della strage sarà Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso e fondatore del movimento Agende rosse.