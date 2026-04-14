Stragi del ’92, la Procura generale dà torto ai Pm di Caltanissetta

Per il Pg il provvedimento del gip nisseno che chiede altre indagini non è abnorme

CALTANISSETTA – La Procura generale della Cassazione dà torto ai pm di Caltanissetta che, definendolo abnorme, avevano impugnato il provvedimento con cui il gip, per la seconda volta, ha rigettato la richiesta di archiviazione dell’indagine sulla cosiddetta pista nera nelle stragi del ’92 avanzata dall’ufficio inquirente.

“L’ordinanza non appare connotata da profili di patologica anomali”

“L’ordinanza impugnata non appare connotata da profili di patologica anomalia, né avulsa dai paradigmi normativi del sistema processuale, – scrive il procuratore generale chiedendo il rigetto del ricorso – avendo fornito, nel rispetto dei legittimi poteri conferiti al giudice per le indagini preliminari dalla legge, indicazioni di impulso (e non di delega) al pm, che rimane comunque libero di scegliere lo strumento più idoneo per approfondire i temi indicati dal giudice”.

“Nè può ritenersi che gli atti in questione abbiano provocato stasi di nessun genere, giacché il pm è rimasto ‘dominus’ del procedimento e non ha certamente visto preclusi i poteri d’iniziativa investigativa e processuale che la legge gli attribuisce”, conclude.