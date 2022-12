“Stron..!”, “te ne devi andare!”: Falcone e Miccichè di fuoco VIDEO

Scontro senza freni alla convention di Fratelli d'Italia di Catania. L'ex presidente dell'Ars e l'asessore al Bilancio ai ferri corti

1' DI LETTURA

CATANIA – Dopo il primo “stronzo”, detto scherzosamente ma forse non troppo da Miccichè, Marco Falcone prende il microfono. Gianfranco Miccichè se l’era cucinato per bene, rievocando i retroscena piccanti degli accordi mancati per la vicepresidenza di Michele Mancuso e la presidenza di Gaetano Galvagno. Più la contestazione, con qualche mugugno della sala, della continuità con Nello Musumeci.

A quel punto la pentola era incandescente e dopo aver iniziato, pacatamente, a parlare. Marco Falcone scatta, “le dichiarazioni sono documentate da Repubblica e LiveSicilia”.

“Non è possibile – dice Falcone – che ogni assessore faceva disastri e solo tu eri quello che riteneva di essere l’uomo integro. La notte andavi a concludere accordi o chiedevi delle cose e poi incassavi. Il giorno dopo ti lamentavi, Quello che ti ha dato Musumeci e che ci ha dato, non ce lo darà mai nessuno”. Ecco l’elenco, Falcone di fuoco: “Sette direttori generali delle Asp, 13 presidenze, le più importanti le abbiamo avute noi, 8 vicepresidenze. Tu di notte a incassare e di giorno ad attaccare nello Musumeci.

Tu hai smesso con Nello Musumeci e hai attaccato con Schifani. Gianfranco devi andare a casa, Forza Italia non ti riconosce. Devi andare a casa!”.

A quel punto Miccichè tenta di lasciare la sala, ma alla fine fa retromarcia. Guarda il video integrale.