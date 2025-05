Super Galloway, Trapani prima semifinalista nei play off scudetto

Diciannove punti per lo statunitense contro Reggio Emilia (foto Trapani Shark)

REGGIO EMILIA – La Trapani Shark è la prima semifinalista dei playoff in Lba. L’ex di turno Langston Galloway e JD Notae firmano la vittoria su Reggio Emilia per 90-83 che vale la storica qualificazione in semifinale dei granata: per il primo 19 punti, per il secondo 17. La serie si è chiusa quindi sul 3-0 per Alibegovic e compagni.

“In questo modo potremo riposare di più e preparare al meglio la semifinale”, ha affermato coach Jasmin Repesa in sala stampa. “Tutti hanno fame e voglia di fare vedere quanto valgono, questa è la nostra forza”, ha aggiunto Repesa rispondendo a chi gli chiedeva di indicare una caratteristica principale della sua squadra.

Trapani dunque si siede davanti alla tv e attende il responso del duello tra Brescia e Trieste, che si trovano dalla stessa parte del tabellone playoff. I lombardi si sono aggiudicati gara 3 in Friuli Venezia Giulia e ora sono sul 2-1 nella serie.

