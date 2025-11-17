Tamajo: “Bandi da 210milioni condivisi con imprese e artigiani”

L'assessore alle Attività produttive: "Nessuna misura senza confronto"

PALERMO – Nessun bando dell’assessorato regionale alle Attività Produttive sarà pubblicato senza un confronto preliminare con chi ogni giorno sostiene l’economia dell’Isola. È la linea tracciata dall’assessore Edy Tamajo, che questa mattina ha incontrato imprese, cooperative e rappresentanze dell’artigianato in vista della definizione dei nuovi bandi regionali per un valore complessivo di 210 milioni di euro.

“Le risorse disponibili – 160 milioni destinati alle imprese e 50 milioni alle aree artigiane dei Comuni – devono diventare progetti reali, capaci di generare sviluppo nei territori, non restare cifre su un documento”, ha sottolineato Tamajo. “Continueremo su una strada basata su ascolto, dialogo e condivisione”.

L’incontro, svoltosi nella sede dell’assessorato, è servito a raccogliere osservazioni, priorità e proposte dai diversi comparti produttivi, con l’obiettivo di costruire misure che rispecchino il più possibile i bisogni del tessuto economico siciliano.

Particolare attenzione è stata riservata ai 50 milioni destinati alle aree artigiane, un capitolo su cui Tamajo ha insistito negli ultimi mesi per restituire centralità e strumenti operativi alle realtà artigiane locali.

“Il confronto odierno – precisa l’assessorato – si inserisce in un metodo di lavoro ormai consolidato, fondato sulla partecipazione e sulla condivisione preventiva con le categorie economiche. Un approccio che punta a garantire bandi più efficaci, tempi più rapidi e un pieno utilizzo dei fondi a favore di imprese, artigiani e territori della Sicilia”.