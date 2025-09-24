Tamajo: “La Sicilia deve essere al passo con i tempi”

"Abbiamo già dedicato due bandi, in parte, anche all'intelligenza artificiale e ne abbiamo altri in cantiere"

PALERMO – “Abbiamo già dedicato due bandi, in parte, anche all’intelligenza artificiale e ne abbiamo altri in cantiere. È necessario che Palermo e tutta la Sicilia siano al passo con i tempi: le aziende, la pubblica amministrazione, tutti. Nessuno deve essere restio all’intelligenza artificiale, senza però dimenticare l’importanza della buona politica”. Lo ha detto l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, al convegno “IA: idee al servizio delle imprese siciliane”, in corso al Macc del molo trapezoidale e organizzato dalla Regione Siciliana in collaborazione con Formez.

“L’intelligenza artificiale – ha aggiunto Tamajo – non è più un tema del futuro, ma del presente. Secondo il rapporto elaborato da Minsait e The European House – Ambrosetti a maggio 2025, oltre tre realtà su cinque già utilizzano o prevedono di utilizzare soluzioni basate sull’AI. Si tratta di un trend che non possiamo ignorare: la Sicilia ha tutte le potenzialità per non restare indietro e, anzi, per diventare un laboratorio di innovazione capace di coniugare sviluppo economico, occupazione e qualità dei servizi ai cittadini”.

“Per questo – ha sottolineato Tamajo – è fondamentale che le istituzioni accompagnino imprese e territori in questo percorso di cambiamento, creando le condizioni giuste per attrarre investimenti, valorizzare i giovani talenti e mettere la tecnologia al servizio della collettività”.

L’iniziativa, dedicata ai temi dell’innovazione e della transizione digitale, si inserisce nel percorso di modernizzazione e di sostegno allo sviluppo delle imprese siciliane, con particolare attenzione – ha concluso l’assessore – all’utilizzo delle nuove tecnologie a supporto della crescita economica e della qualità dei servizi offerti alla collettività”.