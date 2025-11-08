Lo sposo fa il suo ingresso sulle note del tema di "Superman"

Va per filmare il Teatro Antico di Taormina e si ritrova dinanzi ad una scena superlativa. Un filmmaker, in transito dalla perla dello Ionio, si è imbattuto in un matrimonio a dir poco spettacolare celebrato tra le rovine greche.

A lasciare i presenti a bocca aperta è stato l’ingresso dello sposo che ha letteralmente rubato la scena alla sposa. L’uomo ha fatto il suo ingresso dall’alto sulle note del tema di “Superman”.

Matrimonio da favola a Taormina, da dove arriva la coppia

Sospeso in aria, attaccato a dei palloncini bianchi, ha sorvolato il Teatro Antico per poi atterrare dove – di lì a breve – lo avrebbe raggiunto la sua futura moglie.

Protagonista del sì da favola, secondo i rumors, sarebbe una coppia proveniente dalla Cina che per l’occasione avrebbe noleggiato interamente un noto hotel cittadino.

Il filmmaker: “Che cosa pazzesca da vedere”

“Che cosa pazzesca da vedere”, ha detto a LiveSicilia Jeff Aiello, il filmmaker che per puro caso si è ritrovato ad assistere – insieme ad altri turisti – ad una scena che sembra tratta da “Up”, celeberrimo film d’animazione della Pixar, vincitore di due Premi Oscar.

“Non era di certo nella mia lista delle cose da vedere oggi in Sicilia”, ha aggiunto sui social.

Il fascino senza tempo del Teatro Antico

Il Teatro Antico di Taormina è uno dei monumenti più celebri e suggestivi della Sicilia, nonché uno dei teatri greco-romani meglio conservati al mondo.

Costruito dai Greci nel III secolo a.C. e successivamente ampliato dai Romani, sorge in una posizione panoramica spettacolare, con una vista mozzafiato sull’Etna e sul Mar Ionio.

In passato fu sede di rappresentazioni teatrali e combattimenti gladiatori, mentre oggi ospita eventi culturali di fama internazionale, concerti, festival cinematografici e spettacoli che ne esaltano la bellezza senza tempo.