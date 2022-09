Termini Imerese, incendio devasta Monte San Calogero – VIDEO

Il rogo probabilmente è di natura dolosa. Super lavoro per i vigili del fuoco (Foto Carmelo Amato)

TERMINI IMERESE – Non è ancora spento l’incendio divampato la scorsa notte su Monte San Calogero, nel territorio di Termini Imerese. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile. L’incendio è andato avanti per tutta la notte, bruciando ettari di vegetazione.

Il rogo ha investito anche il territorio di Caccamo. Anche in questo caso il sospetto è che le fiamme siano state appiccate in punti diversi. Le fiamme hanno distrutto il cuore della Riserva naturale orientata di Monte San Calogero, che guarda il mare e si affaccia sul golfo di Termini Imerese.

Non solo Termini Imerese, purtroppo, ha avuto una notte di fuoco. Nella notte è divampato un rogo a Balestrate che ha minacciato decine di villette. Le fiamme in un’area a verde in contrada Forgia. Sono stati attimi di grande paura questa notte con alcuni residenti della zona presi dal panico che hanno tempestato di chiamate il centralino dei vigili del fuoco. A intervenire il distaccamento di Carini e alcune squadre da Palermo che sono riuscite a domare il rogo riuscendo a mettere in salvo le abitazioni.