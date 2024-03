Todaro, Rap: “Controlli necessari per fermare gli abbandoni” VIDEO

Entro il prossimo mese sarà avviata la differenziata che coinvolgerà 200 mila persone

PALERMO – Giuseppe Todaro, presidente della Rap, l’azienda municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, assieme agli agenti della polizia municipale questa mattina si è recato in via Malta per delle attività di verifica dei rifiuti abbandonati. Il presidente della municipalizzata ha aperto e controllato i sacchi abbandonata per risalire a chi sporca.

Un servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati che impiega, giornalmente, due squadre (4 operai), che vengono a mancare al servizio di raccolta differenziata giornaliera.

“Ritengo che bisogna fare conoscere a tutti questo fenomeno di abbandono, che comprende decine e decine di esempi. In questa zona di differenziata, ogni condominio e attività ha dei carrellati e dovrebbero essere rispettati giorni e orari, ma cosa avviene? Abbiamo rovistato nei sacchi e scoperto chi non fa la differenziata. Si evince, dai controlli, chi non differenzia“ a dichiararlo è il presidente della Rap Giuseppe Todaro. “Pensate che noi, ora, non differenziamo. Ma ci sono anche tante energie che la Rap deve utilizzare per lo straordinario, quindi con decine di squadre impiegate in questo“.

Todaro si è anche soffermato sul perché di questi continui abbandoni: “Io credo che sia pigrizia, comodità e cultura che non abbiamo in questa città, anche se conosco gente che si impegna a farlo e gente che differenzia pur non avendo la differenziata nel proprio quartiere. Purtroppo ci sono alcuni che, invece, non lo fanno e questa è la dimostrazione. Differenziare all’inizio è faticoso – ha aggiunto Todaro -, poi ci si abitua e diventa una cosa automatica. Per le attività commerciali forse è comodo perché così occupano meno spazio, i controlli sono l’unica strada per lenire questo fenomeno drammatico“.