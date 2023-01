Totò Cuffaro diventa nonno: “Lui è il mio sogno”

"Offerte alla Missione, invece dei regali".

Totò Cuffaro diventa nonno. Lo stesso presidente della Dc Nuova ha postato su Facebook uno scatto con il nipotino, figlio di suo figlio Raffaele e di sua nuora Sofia. C’è una didascalia”. “He’s my dream, lui è il mio sogno”. Tanti gli auguri sulla pagina social. La famiglia fa sapere che, al posto di giocattoli, in dono per il nuovo nato, preferirebbe delle offerte per gli ospiti della Missione di Biagio Conte.