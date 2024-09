Totò Schillaci, l’ultimo saluto di Palermo al suo bomber – VIDEO

Il ricordo di Gaetano Vasari e Giorgio Corona

PALERMO – Sono state migliaia le persone che anche nel secondo giorno di camera ardente hanno voluto dare un ultimo saluto a Totò Schillaci. Un affetto smisurato quello mostrato dai palermitani nei confronti del bomber che ha vestito, tra le altre, le maglie di Messina, Juventus e Inter.

Dalla sua scomparsa, nella giornata di mercoledì 18 settembre, la città di Palermo ha voluto lasciare il segno per rendere omaggio al calciatore che, partito dal basso, è entrato nel cuore di tutti gli italiani e non solo. Un saluto, qualche cimelio d’epoca, una sciarpa, dei fiori: donne, uomini, bambini di tutte le età hanno voluto esserci per dire addio a Totò Schillaci.

Nella giornata di venerdì 20 settembre, dalle 11.30, saranno svolti i suoi funerali in Cattedrale. Anche in questo caso è prevista una grande affluenza di persone, a conclusione di due giorni in cui la sua città ha voluto mostrare affetto al calciatore e alla sua famiglia. In alto, nel video, anche i commenti di Gaetano Vasari e Giorgio Corona, ex calciatori palermitani passati dal “Barbera” per un ultimo saluto.