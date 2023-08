Tradizioni, street food e comicità: a Baucina, il 27 agosto

L'iniziativa prenderà il via alle 16 e si chiuderà alle 22 con lo spettacolo di Sasà Salvaggio

BAUCINA (PALERMO) – Una festa del grano e uno Street food fest. Sono gli appuntamenti in programma il prossimo 27 agosto a Baucina. Il Comune in provincia di Palermo organizza domenica prossima la manifestazione, giunta alla sesta edizione, che offre un’esperienza immersiva nella cultura siciliana, cultura fatta di buon cibo, di agricoltura e dei suoi riti.

L’iniziativa prende il via alle 16 con la pisata, la rievocazione dei processi di raccolta e separazione del grano dalla paglia. Già dal primo pomeriggio non mancheranno gli intrattenimenti. Già prima, il percorso che porterà al luogo della pisata, in via Leonardo Da Vinci, sarà preparato un “presepe laico” che propone alcuni momenti della vita degli anni 50. Per le vie del paese sfilerà la banda Francesco Mauro, portando nella manifestazione, con le sue marce, il suono tipico delle feste di paese.

Dalle 18.00 inizierà lo street food fest in cui i protagonisti sono macellerie, caseifici e panifici del luogo. Anche durante la serata non mancheranno gli intrattenimento. Alle 20.00, in Piazza Santa Fortunata, inizierà “Baucinas Aires”, la milonga di tango argentino più attesa nella provincia di Palermo. Alle 21.00 ci sarà l’intrattenimento dei Gersey Band, infine alle ore 22.00 in piazza Garibaldi ci sarà lo spettacolo di cabaret di Sasà Salvaggio.