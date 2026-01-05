Trapani Shark, la decisione del giudice sportivo: 20-0 a tavolino

TRAPANI – Sconfitta a tavolino contro la Virtus Bologna per la Trapani Shark. E’ la decisione del giudice sportivo nazionale. Il club siciliano aveva comunicato alla federbasket e, per conoscenza, alla Lega basket l’impossibilità di partecipare alla gara di serie A del 4 gennaio 2026 per asseriti motivi di forza maggiore ritenuti però dalla Lba “non idonei a giustificare il rinvio di gare già calendarizzate”.
Ne deriva – si legge in una nota della Fip – “la perdita della gara e omologazione della stessa con il risultato di 20-0 con obbligo del Trapani Shark di pagamento dell’ammenda di Euro 50.000,00 prevista per la prima rinuncia alle gare”.