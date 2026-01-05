 Trapani Shark, la decisione del giudice sportivo: 20-0 a tavolino
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Trapani Shark, la decisione del giudice sportivo: 20-0 a tavolino

Conseguenze inevitabili per non aver giocato contro Virtus Bologna
BASKET
di
1 min di lettura

TRAPANI – Sconfitta a tavolino contro la Virtus Bologna per la Trapani Shark. E’ la decisione del giudice sportivo nazionale. Il club siciliano aveva comunicato alla federbasket e, per conoscenza, alla Lega basket l’impossibilità di partecipare alla gara di serie A del 4 gennaio 2026 per asseriti motivi di forza maggiore ritenuti però dalla Lba “non idonei a giustificare il rinvio di gare già calendarizzate”.

Ne deriva – si legge in una nota della Fip – “la perdita della gara e omologazione della stessa con il risultato di 20-0 con obbligo del Trapani Shark di pagamento dell’ammenda di Euro 50.000,00 prevista per la prima rinuncia alle gare”.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI