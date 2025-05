Un uomo trovato senza vita in casa: era morto da diversi giorni

Deceduto in solitudine nella sua casa di Trappeto

PALERMO – Da tempo nessuno lo aveva più visto, né sentito. Qualcuno ha anche provato a bussare alla sua porta, ma al citofono non aveva ricevuto alcuna risposta. A Trappeto, nel Palermitano, è stato necessario l’arrivo dei vigili del fuoco in via Leonardo da Vinci, dove un uomo è stato trovato senza vita in casa.

L’allarme

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini che, insospettiti dal cattivo odore proveniente dall’appartamento, hanno avvisato la polizia municipale e i carabinieri. Hanno raccontato di non avere avuto più notizie dell’uomo, un romeno di 68 anni che lavorava principalmente come agricoltore. Si sarebbe trasferito nel piccolo centro in provincia di Palermo da alcuni anni, senza nessun familiare.

È morto in solitudine

E’ morto in solitudine: quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta dell’ingresso, hanno trovato il corpo senza vita già in avanzato stato di decomposizione. Sul posto il medico legale ha infatti eseguito l’ispezione cadaverica e il decesso risalirebbe a diversi giorni fa.

Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico dalla polizia municipale. In base ai primi accertamenti, il 68enne sarebbe stato stroncato da un malore, è stata disposta l’autopsia.

Altri due casi a Palermo

A marzo un caso simile si è verificato ad Altofonte, sempre nel Palermitano.Un uomo di 80 anni è stato trovato morto in casa dai vigili del fuoco, in via Montesanto. I vicini non lo vedevano da giorni e hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Poi la macabra scoperta. Il 26 aprile un altro caso nel centro storico di Palermo: un 48enne è infatti stato trovato senza vita nel suo appartamento di via della Rosa alla Gioiamia, vicino alla cattedrale.