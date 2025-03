Dorme sui binari e viene travolto da un treno: si rialza miracolosamente VIDEO

Sembrava essere sotto l'effetto dell’alcol al momento dell’incidente

PERÙ – Travolto letteralmente da un treno. Un episodio sorprendente ha scosso il distretto di Ate, in Perù, quando le telecamere di sorveglianza hanno catturato un incidente ferroviario incredibile. Le immagini mostrano un uomo di 28 anni addormentato sui binari del treno mentre un convoglio in movimento lento si avvicina pericolosamente.

Travolto da un treno: le immagini dell’incidente

In un momento che ha dell’incredibile, il treno ha travolto l’uomo, ma invece di riportare conseguenze gravi, il giovane è riuscito a rialzarsi e allontanarsi zoppicando, lasciando i testimoni senza parole. Secondo un funzionario locale, il protagonista di questo episodio sembrava essere sotto l’effetto dell’alcol al momento dell’incidente, il che potrebbe spiegare il suo stato di incoscienza sui binari.

La scena ha immediatamente allertato le autorità, con la polizia e un’ambulanza inviate sul posto per prestare soccorso. Fortunatamente, nonostante la gravità della situazione, l’uomo ha riportato solo ferite lievi alla mano sinistra. È stato trasportato in un ospedale vicino per una valutazione, dove i medici hanno confermato che le sue condizioni non destavano preoccupazione.

L’episodio ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale per la sua dinamica incredibile.

