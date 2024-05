All'interno del boeing si vedono decine di chiazze di sangue

BANGKOK – Un Boeing 777-300ER di Singapore Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza a Bangkok, in Thailandia, dopo aver attraversato una violenta turbolenza in alta quota.

Un uomo ha perso la vita, non è chiaro, al momento, se si tratti di un passeggero o di un assistente di volo e altre trenta persone risultano ferite. Il volo SQ321 era partito da Londra Heathrow ed era diretto a Singapore.

Il jet era decollato alle 23:38 da Heathrow lunedì 20 maggio.

L’aereo ha attraversato una forte turbolenza, di quelle etichettate come “Cat” (Clean air turbulence), cioè un fenomeno improvviso e violento perché avviene in una parte priva di nuvole e quindi non visibile sui radar meteo che si trovano a bordo.

L’aereo, all’improvviso, in questa corrente d’aria estrema è stato sottoposto a forti vibrazioni, tanto da perdere rapidamente circa 1.900 metri di quota. Le carte meteo sulla zona mostrano che in quel momento nei dintorni ci sono perturbazioni significative.

Nelle immagini girate in cabina dopo l’atterraggio si vedono decine di chiazze di sangue sia sul tappeto sia sul soffitto del Boeing. Alcune di queste macchie rosse appaiono particolarmente significative nelle aree di manovra degli assistenti di volo a dimostrazione che tra i feriti potrebbero esserci diversi tra loro.

In un successivo aggiornamento, la compagnia aerea comunica che dei feriti 18 sono stati ricoverati in ospedale e 12 vengono medicati ma non sarebbero gravi.