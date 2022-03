Ucraina, gli 007 inglesi: “L’invasione russa è in stallo su tutti i fronti”

Il report dell'intelligence britannica parla di "pesanti perdite russe"

Almeno settemila i soldati russi morti in 21 giorni di guerra in Ucraina. La stima – riportata dal New York Times – è stata elaborata da fonti Usa. I russi rimasti feriti nei combattimenti sono invece oltre 14mila, molti dei quali già rimpatriati passando dalle basi in Bielorussia.

Secondo l’ultimo rapporto di intelligence della Difesa britannica l’invasione russa è “in gran parte in stallo su tutti i fronti. Le forze russe hanno fatto progressi minimi su terra, mare o aria negli ultimi giorni e continuano a subire pesanti perdite”.

Intanto, bombe continuano a cadere su Kiev e anche in altre località: un attacco missilistico ha distrutto un sito stoccaggio munizioni nella regione occidentale di Rivne; nella parte orientale presa di mira la città di Merefa, nell’Oblast’ di Kharkiv, dove gli amministratori locali riferiscono di vittime tra i militari ucraini. Un edificio residenziale a Kiev colpito dai resti di un missile abbattuto dalla contraerea. Nelle ultime 24 ore, la difesa aerea ucraina ha distrutto 10 bersagli aerei nemici, riferisce il centro stampa dello Stato maggiore Forze armate.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DELLA GUERRA