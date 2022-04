Dopo l'attacco l'aereo inizia a perdere quota

ROMA – La difesa aerea dell’aeronautica ucraina ha abbattuto un bombardiere russo biposto Su-34 nella regione di Kharkiv. È quanto documenta un video di un accreditato e autorevole canale Telegram che in questi mesi sta fornendo fonti per documentare quanto accade in Ucraina.

