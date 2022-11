Le dichiarazioni del giocatore rosanero dopo l'amichevole contro la Primavera a Boccadifalco

PALERMO – L’attaccante del Palermo Nicola Valente è intervenuto ai microfoni della stampa al termine del test amichevole giocato a Boccadifalco contro la Primavera.

“Stiamo lavorando intensamente – ha affermato Valente – non abbiamo mai staccato la spina e ci stiamo preparando per la sfida contro il Venezia. Contro il Cosenza meritavamo di più ma la squadra sta maturando. La gara contro il Venezia sarà come giocare contro la prima in classifica, saremo pronti”.