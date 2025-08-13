Sono stati denunciate nove persone

Sequestrate 2mila stecche di sigarette di contrabbando per un valore di oltre 132mila euro

MILANO – Gli agenti della guardia di finanza di Varese e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito dell’attività di vigilanza e riscontro doganale svolta presso l’aeroporto di Milano Malpensa, hanno scoperto un gruppo di passeggeri che trasportavano 2040 stecche di sigarette noto marchio internazionale per un valore di oltre 132 mila euro.

I passeggeri, tutti di nazionalità senegalese e gambiana, hanno raggiunto l’Aeroporto internazionale di Malpensa trasportando il quantitativo di sigarette nei bagagli al loro seguito, prive dei contrassegni previsti dalla normativa nazionale quale dimostrazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali. I soggetti sono stati denunciati a piede libero per aver introdotto sul territorio nazionale tabacco lavorato di contrabbando.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo