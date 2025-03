Vecchio: “Ecco come decongestionare la Tangenziale di Catania e la A20” VD

Il presidente di Confindustria Sicilia a margine dei sessant'anni di Cosedil

CATANIA – Un intervento autorevole e, anche e sopratutto per questo, capace di fornire uno spunto sul fronte delle infrastrutture. Il presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio, lancia la sua proposta per tentare di snellire quella che molto spesso diventa – senza giri di parole – una trappola per migliaia di automobilisti. Ovvero, quello snodo viario che tra la Tangenziale di Catania e l’imbocco verso la A20, l’autostrada che collega a Messina, crea rallentamenti interminabili in un ingestibile imbuto di auto.

Il presidente Vecchio ha parlato a margine dei sessant’anni della Cosedil SpA, impresa della quale è a capo.