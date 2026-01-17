Il vice-premier Tajani a Palermo: “Forza Italia non è una caserma”

Gli interventi e l'incontro al Politeama

PALERMO – È il giorno della visita palermitana per il vice-premier Antono Tajani. Giungendo al Politeama ha subito chiarito: “Forza Italia non è una caserma, è un partito vivace. Sono gli iscritti che votano nei congressi e decidono chi fa il segretario. Nessuno può dire ‘togliti’ a nessuno. Sarà la base a scegliere i propri dirigenti”.

La diretta testuale

12.00 Il capogruppo di Forza Italia si è poi rivolto a Schifani per esortarlo a presentare una riforma sul voto segreto all’Ars. Il provvedimento è stato comunque annunciato recentemente dal governatore e presto potrebbe sbarcare a Sala d’Ercole.

11.54 Prende la parola il capogruppo all’Ars Stefano Pellegrino. Pellegrino ricorda i risultati raggiunti dal governo regionale, “con la legge di stabilità approvata ancora una volta nei tempi di legge”. Una manovra che “contiene misure per le imprese e per il lavoro”.

11.48 Caruso poi fa un breve cenno alle fibrillazioni interne a FI: “Non esistono problemi personali, il partito è unito e saprà andare avanti e diventare sempre più forte”.

11.46 Le divisioni e le denigrazioni interne non ci aiutano. Forza Italia ha consentito alla Sicilia di fare un passo avanti grazie al governo Schifani. Ora la Sicilia non è più fanalino di coda ma motore della crescita della nazione”.

11.37 Ancora Caruso: “Qualcuno con esercitazioni da laboratorio cerca di costruire centri e centrini: la verità è che è dal 1994 il centro della politica italiana si chiama Forza Italia”. E poi: “Forza Italia è una e indissolubile: chi svolge un ruolo in questo petuto deve essere al servizio di questa comunità politica.

11.36 Subito dopo prende la parola Marcello Caruso, coordinatore regionale del partito: “Forza Italia è una comunità che deve avere la capacità di abbracciare nuove energie perché è così che si forma un partito aperto”.

Ore 11.29 Il primo a prendere la parola è il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ringrazia Tajani e Schifani per la vicinanza al governo della città.