 Virtus Entella-Palermo: gli highlights del match - VIDEO
Virtus Entella-Palermo: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della partita
CALCIO - SERIE B
di
1 min di lettura

Virtus Entella-Palermo termina 1-1, ma è innegabile che i tifosi rosanero si aspettavano di più. Lo dimostrano le teste basse dei calciatori di fronte al settore ospiti (con oltre mille sostenitori siciliani) del comunale di Chiavari a fine gara. Un risultato che non basta per la reazione attesa da parte della compagine guidata da Pippo Inzaghi, che al rientro dal weekend di sosta non va oltre il pari contro i liguri. In alto gli highlights della gara.

