Sulla carreggiata all'altezza di via Guardione

PALERMO – Una voragine si è aperta sull’asfalto di via Roma, in pieno centro a Palermo. E’ successo stamattina, 9 gennaio. Automobilisti e passanti si sono trovati di fronte all’enorme buca e hanno posizionato due monopattini elettrici per segnalarne la presenza, all’altezza di via Guardione.

La voragine in via Roma

L’entità dei danni

Sul posto sono arrivati i carabinieri, è stata contattata la polzia municipale che si recherà sul posto per verificare quanto accaduto insieme ai tecnici comunali per accertare l’entità dei danni.

La voragine in via Roma

Traffico in tilt

Nel frattempo, in seguito al restringimento della carreggiata si sono verificati forti rallentamenti al traffico, con la circolazione dei mezzi andata in tilt anche nelle vie circostanti. In fase di accertamento le cause che hanno provocato il cedimento.

Il precedente

Due giorni fa una profonda buca sull’asfalto si è aperta in viale Galatea, a Mondello, in seguito a una perdita idrica che si è verificata nel sottosuolo. Il problema aveva lasciato i rubinetti a secco tutto il quartiere, in seguito all’intervento che l’Amap ha dovuto effettuare per riparare i danni alla condotta.