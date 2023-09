Wizz Air inaugura la prima rotta da Comiso per Tirana FOTO

Il primo volo per la capitale dell'Albania è stato celebrato ieri all'aeroporto siciliano

1' DI LETTURA

COMISO (RAGUSA) – La compagnia Wizz Air ha inaugurato ieri, martedì 26 settembre, la sua prima rotta di linea dall’aeroporto di Comiso, in provincia di Ragusa, destinazione Tirana, capitale dell’Albania. I voli annuali saranno operati tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato.

“Migliore connettività tra l’isola e l’Europa”

“La nuova rotta da Comiso a Tirana fa parte del progetto di espansione recentemente annunciato da Wizz Air in Sicilia e contribuirà a stabilire una migliore connettività tra l’isola e il resto d’Italia e d’Europa”, si legge in una nota.

Nuova rotta da Milano del 2024

La compagnia aerea, nell’estate del 2024, lancerà anche la rotta per Comiso da Milano Malpensa e baserà il quarto aereo A321neo all’aeroporto di Catania, fornendo ulteriori 800.000 posti in vendita dalla città. In totale, Wizz Air ha ora più di 3 milioni di posti in vendita da e per la Sicilia.

L’intervento del sindaco di Comiso

“Arriva a Comiso un’altra compagnia aerea molto conosciuta e utilizzata già da moltissimi passeggeri anche del nostro territorio, utile fino a oggi per i viaggi da e per l’aeroporto di Catania – ha detto la sindaca Maria Rita Schembari – L’inaugurazione di una nuova tratta internazionale su Comiso, ci lascia sperare in una lunga e proficua collaborazione con il nostro scalo”.

“Più di trenta rotte dalla Sicilia”

Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air group, ha aggiunto: “E’ la nostra prima rotta di linea da Comiso. Complessivamente, ora offriamo più di trenta rotte dalla Sicilia”. “Diamo il benvenuto a Wizz Air, che ringraziamo per aver ancora una volta creduto e investito nella rete aeroportuale della Sicilia orientale – hanno affermato la presidente e l’amministratore delegato della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi – Dopo Catania, la compagnia ha deciso di puntare anche su Comiso, scalo importante e destinato a crescere”.