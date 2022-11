Zappalà a LiveTalk: “Le primarie? Parteciperei a una condizione”

VIDEO. Il vice presidente del consiglio comunale ci spiega perché ha preso le distanze dal Pd e da Enzo Bianco per abbracciare il progetto di Carlo Calenda.

CATANIA – “Metterci la faccia, lavorare con un anno di anticipo e assumersi le proprie responsabilità”. Lanfranco Zappalà è il primo in assoluto ad aver detto “mi candido”. Direzione Palazzo degli Elefanti, corridoio principale, quello del sindaco, partendo da una lunga militanza nell’altro corridoio, quello del consiglio comunale. Aveva 23 anni quando è entrato per la prima volta in Municipio, quando esisteva ancora il Partito socialista italiano. Un nome, quello di Zappalà, che da anni è in tandem con quello di Enzo Bianco. A LiveTalk, il candidato ci spiega le ragioni della sua iniziativa. Ma anche dell’altro. Lo schema, i rapporti con Carlo Calenda, il dissesto, l’addio al Pd, e anche un commento sull’ipotesi della candidatura di Giancarlo Cancelleri per il M5s.