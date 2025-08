L'incontro in prefettura VIDEO

PALERMO – Nei primi mesi del 2025 i reati a Palermo e nell’area metropolitana sono calati del 13%, mentre sono aumentati in modo significativo i servizi di controllo del territorio. I dati sono emersi questo pomeriggio in prefettura nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Massimo Mariani e presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

A fine incontro, le parole del primo cittadino, Roberto Lagalla.