Il Palermo vince 7-1 il test contro l’Athletic Club: gli highlights – VIDEO

Nel pomeriggio di mercoledì 6 agosto, a Torretta, il Palermo guidato da Filippo Inzaghi ha svolto un test contro l’Athletic Club Palermo, formazione palermitana che milita nel campionato di Serie D.

L’incontro, che precede quello contro il Manchester City di sabato 9 agosto allo stadio “Renzo Barbera”, è terminato con il punteggio di 7-1 in favore dei rosanero.

In gol per la compagine di mister Inzaghi Segre, Palumbo, Pohjanpalo (doppietta), Augello, Brutto e Diakité per il Palermo. Rete della bandiera, per gli ospiti, ad opera di Sanchez. In alto gli highlights della gara giocata a porte chiuse.