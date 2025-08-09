 Catania, incendio alla Zona industriale: alta colonna sulla città
Catania, incendio alla Zona industriale: alta nube di fumo sulla città VIDEO

Più squadre dei vigili del fuoco sul posto
IL ROGO
di
1 min di lettura

CATANIA – A bruciare è del materiale raccolto all’interno di una impresa dedita al servizio di raccolta rifiuti. Alla Zona industriale l’area della Quinta strada è al momento off limits. Sul posto si sono portate più squadre dei vigili del fuoco che stanno tentando di domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Colonna di fumo visibile anche in centro

La colonna di fumo dovuta all’incendio è ben visibile fino al centro cittadino.
Sul posto, alla Zona industriale, anche le volanti della polizia, le squadre del Corpo forestale, il personale medico del 118.
I vigili del fuoco hanno richiesto pure l’intervento dell’ARPA per il monitoraggio ambientale.

Tags:

