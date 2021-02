Incubo varianti, un caso sospetto e uno positivo a Palermo

Il commissario per l'emergenza Covid, Renato Costa: "Situazione sotto controllo"

PALERMO – Una variante inglese e un sospetto di variante sudafricana del covid in Sicilia. Entrambi individuati a Palermo. L’avvertenza è di non creare né replicare allarmismi, ma, certo, di tratta di circostanze che non vanno sottovalutate.

Il sospetto che viene dall’Africa

I fatti. L’ultima in cronaca è un sospetto di variante sudafricana. Un uomo tornato dall’Africa la settimana scorsa è risultato positivo al Covid ed è stato ricoverato all’ospedale di Partinico. La provenienza ha fatto scattare subito i meccanismi di sicurezza. L’uomo è stato isolato e sono stati rintracciati i contatti. “La situazione è sotto osservazione e sotto controllo – spiega il dottore Renato Costa commissario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia- la professoressa Francesca Di Gaudio che coordina il lavoro è all’opera con il suo team per scoprire l’eventuale presenza della variante sudafricana. Escludiamo quella inglese”.

La variante inglese

Ma il commissario Costa dà anche un’altra notizia: “La variante inglese l’abbiamo scoperta in un caso, un mese fa, a Palermo. L’abbiamo sequenziata e inviata all’Iss. Ripeto: la situazione è sotto controllo”.

Quei pazienti giovani

Nel frattempo, nel computo della pandemia, c’è anche da considerare un elemento: la giovane età, in misura crescente, dei pazienti che vengono ricoverati per Covid. Ieri mattina al pronto soccorso Covid dell’ospedale ‘Cervello’ di Palermo sono arrivati tre giovani: un ventenne, un diciannovenne e un ventottenne. Sono finiti nell’area d’emergenza perché colpiti, con un certo indice di variabilità, da sintomi che ne hanno consigliato il trattamento e poi dimessi per la terapia domiciliare. Ma già stamattina, sempre al ‘Cervello, c’è un venticinquenne con la polmonite che è stato ricoverato. L’età bassa preoccupa ulteriormente i medici.